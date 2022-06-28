Maskeli saldırganlar 2 kişiyi yaralayıp böyle kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Maskeli saldırganlar 2 kişiyi yaralayıp böyle kaçtı

28.06.2022 12:47

Maskeli saldırganlar 2 kişiyi yaralayıp böyle kaçtıZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maskeli iki saldırgan tekel büfe işletmesine silahlı saldırı gerçekleştirerek kaçtı.

Maskeli saldırganlar 2 kişiyi yaralayıp böyle kaçtı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maskeli iki saldırgan tekel büfe işletmesine silahlı saldırı gerçekleştirerek kaçtı. Saldırganlık olay yerine gelmesi ve olay yerinden kaçışları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi girişindeki tekel büfe işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde yakınına otomobille gelen maskeli iki saldırgan tekel büfe işletmesine kurşun yağdırdı. Saldırganlar beyaz renkli otomobille olay yerinden kaçarken, büfe işletmecisi N.B. ile M.Ç. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Saldırıda yaralana bir kişi ambulansla ilçedeki özel hastaneye diğeri ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ederken, polis ilçenin giriş ve çıkış noktalarına barikat kurarak silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan silahlı saldırganların olay yerine geliş ve kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beyaz bir otomobilden inen iki maskeli kişinin tekel büfeye yaklaştıkları, saldırıyı gerçekleştirdikten sonrada koşarak otomobile binip hızla kaçtıkları görülüyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı Son dakika haberi | Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı Son dakika haberi: Siirt'te 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi ağır yaralayan zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı Son dakika haberi: Siirt'te 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi ağır yaralayan zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maskeli saldırganlar 2 kişiyi yaralayıp böyle kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:08 Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:59 Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 14:44:21. #1.11#
SON DAKİKA: Maskeli saldırganlar 2 kişiyi yaralayıp böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement