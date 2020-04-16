'Maskeli Şebnem'e doğum gününde kötü sürpriz - Son Dakika
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'Maskeli Şebnem'e doğum gününde kötü sürpriz

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (31), üçüncü kez lösemiye yakalandı.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (31), üçüncü kez lösemiye yakalandı. Bu haberi doğum gününden bir gün önce aldığını söyleyen Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavim iyi gidiyordu, her şey yolundaydı. Bu şartlarda mızmızlanmam biraz nankörceydi biliyorum. Şimdi gelen nüks haberiyle dünyam başıma yıkıldı" dedi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından ocak ayında hastalığı yenen Köseoğlu, mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında 2'nci kez lösemiye yakalandığını öğrenince İstanbul'daki bir hastanede tedaviye başladı. Köseoğlu için sosyal medyada kök hücre bağışı için kampanya başlatılırken, siyasetinden spor dünyasına tüm Türkiye bu kampanyaya destek verdi. Köseoğlu için uygun ilik 2019 yılının Kasım ayında bulundu ve 11 Aralık'ta nakil gerçekleştirildi.

'YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMADI'

Şebnem Köseoğlu dün rutin kontrollerine gittiğinde, hastalığının nüksettiğini öğrendi. Lösemiyle savaşan ve sosyal medyada 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Şebnem Köseoğlu, yaptığı paylaşımda, "Harika haberler vermek isterdim ama maalesef dünden beri birtakım tahliller falan sonucu tekrar nüks haberiyle karşı karşıyayız. İlik nakli her zaman yüzde 100 çözüm olmuyormuş. Yakın bir arkadaşımın deyimiyle yenilen pehlivan güreşe doymadı. Gerçekten çok üzgünüm bu defa, yorgunum. Her şey bu kadar iyiye giderken şok etkisi bende. Biliyorum arkam çok kalabalık, çok güçlüyüz; ama bu sefer çok hazırlıksız yakalandım. Normalde dün Alanya'ya dönüyordum. Her şeyini bangır bangır yaşayan ben, hayatımda ilk kez nazar değmesin diye bir şeyi çok da dillendirmemiştim. Aslında nakilden önceden beri doktorumla anlaşmam bu şekildeydi" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Bir gün sonra doğum günü olduğunu ifade eden Köseoğlu, paylaşımında şöyle dedi:

"15 Nisan'da Alanya'ya gidecek, 16 Nisan'da okulda doğum günüme gün sayan ekranın önünde fotoğraf çektirecek, 17 Nisan'ı doğum günümü Alanya'da geçirecektim. Sonra dönmem gerekirse dönerim dedim, ama temelli Alanya gidiş iznim çıkmıştı. Sosyalleşmek yine yasak olacaktı, ama olsun. Ben yine planlar yaparken, hayat dalga geçti, korona çıktı ve olmadı zannediyordum, ama onun yerine nüks çıktı karşıma. Evet, dünyayı sarsan bir problem var biliyorum şımarıkça olacak ama her zaman mutlu olan ben, ilk kez üzülmüştüm. Hep bugünü hayal ederek bunca zaman direnmiştim. Allah'ıma milyonlarca şükür. Tedavim iyi gidiyordu, her şey yolundaydı. Bu şartlarda mızmızlanmam biraz nankörceydi biliyorum. Şimdi gelen nüks haberiyle dünyam başıma yıkıldı ama neyse ki dünyamı güzelleştiren insanlar var. Bazen ufacık bir sözünüz, farkında olmadığınız sıradan bir hareketiniz, dünyama gökkuşağı etkisi yapıyor. Böylece her şey katlanılır hale geliyor. Size dualarınıza, güzel enerjilerinize, mesajlarınıza her zamankinden daha çok ihtiyacım var bu sefer. Benim gibi gökkuşağına ihtiyacı olan savaşçıların da gökyüzünü renklendirmek için, hem de yaklaşan doğum günümde beni mutlu etmek için siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Linke tıklayarak, minik minicik de olsa bir katkıda bulunursanız, gerçekte buluşamasak da iyilikte buluşmuş oluruz. Hepinizin desteklerini bekliyorum, iyi ki varsınız."


Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:40 Kaynak: DHA

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