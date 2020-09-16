'Maskeli Şebnem'in cenazesi konvoyla getirildiği Alanya'da toprağa verildi - Son Dakika

'Maskeli Şebnem'in cenazesi konvoyla getirildiği Alanya'da toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde üçüncü kez lösemiye yakalanan ve İstanbul'daki hastanede tedavisi devam ederken yaşamını yitiren öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun (31) cenazesi, konvoy eşliğinde Alanya'ya getirildi.

'Maskeli Şebnem'in cenazesi konvoyla getirildiği Alanya'da toprağa verildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde üçüncü kez lösemiye yakalanan ve İstanbul'daki hastanede tedavisi devam ederken yaşamını yitiren öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun (31) cenazesi, konvoy eşliğinde Alanya'ya getirildi.

*- Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Köseoğlu toprağa verildi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında ikinci kez lösemiye yakalandığını öğrenince İstanbul'daki bir hastanede tedaviye başladı. Köseoğlu için sosyal medyada kök hücre bağışı için kampanya başlatılırken, siyasetten spor dünyasına tüm Türkiye bu kampanyaya destek verdi. Köseoğlu için uygun ilik 2019 yılının Kasım ayında bulundu ve 11 Aralık'ta nakil gerçekleştirildi.Şebnem Köseoğlu, 2020 Nisan ayında rutin kontrollerine gittiğinde, hastalığının üçüncü kez tekrarladığını öğrendi. Lösemiyle savaşan ve sosyal medya paylaşımlarıyla 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Şebnem Köseoğlu'nun durumu kötüleşmeden önce Kızılay tarafından yeniden bağış kampanyası başlatıldı. İstanbul'da son bir haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Şebnem Köseoğlu, 14 Eylül Pazartesi akşamüzeri yaşamını yitirdi.KONVOY EŞLİĞİNDE ALANYA'YA GİRDİKöseoğlu'nun son isteği konvoy eşliğinde Alanya'ya girmekti. Sevenleri bu isteğini yerine getirerek ilçe girişinde Dinek mevkiinde beklerken, cenaze Alanya'ya girdiği esnada sevenleri ve yakınları konvoyla cenaze aracını takip etti. Yüzlerce kişinin katıldığı konvoy Hacıbaba Mezarlığı'na kadar sürdü.CENAZEYE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Köseoğlu'nun cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde aile mezarlığında defnedildi. Cenazeye, Köseoğlu'nun yakınlarıyla mesai arkadaşlarının yanı sıra, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.


Öğretim Görevlisi, İstanbul, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 22:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Maskeli Şebnem'in cenazesi konvoyla getirildiği Alanya'da toprağa verildi - Son Dakika

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