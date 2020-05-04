Maskeli semazenler, sosyal medyadan evlere konuk oldu - Son Dakika

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Maskeli semazenler, sosyal medyadan evlere konuk oldu
6 saat önce
EDİRNE'nin Keşan Belediyesi'nce 'evde kal' çağrılarına destek için sosyal medya hesaplarından tasavvuf musikisi konseri ve semazen gösterisi etkinliği gerçekleştirildi.
EDİRNE'nin Keşan Belediyesi'nce 'evde kal' çağrılarına destek için sosyal medya hesaplarından tasavvuf musikisi konseri ve semazen gösterisi etkinliği gerçekleştirildi. Semazenlerin gösteri sırasında maske takmaları dikkat çekti.
Belediye organizasyonunda Keşan tasavvuf musikisi ve semazen ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturan saz ekibi, tasavvuf musikisi eserleri seslendirilirken, semazenler de gösterilerini sundu. Semazenler, gösterileri sırasında koronavirüse dikkat çekmek amacıyla maske taktı. Etkinlik, sosyal medyada ilgi gördü.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Dünyayı tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle biraz zor biraz da sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bu yıl ramazan ayını evlerimizde karşıladık. Keşan Belediyesi olarak evde iyi vakit geçirmek için vatandaşlarımıza güzel programlar hazırlıyoruz. Ramazan ayı ruhu ve iklimine de uygun programlar düzenlemek için büyük gayret gösteriyoruz. Evlerinde kalan vatandaşlarımıza programlarımızı canlı yayınlarla ulaştırıyoruz. Bu tür evde kal teşvik uygulaması canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. İdrak ettiğimiz ramazan-ı şerifimizin mübarek ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 05:11 Kaynak: DHA
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