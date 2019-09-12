Maskeli soyguncular yaşlı kadının evinden para ve altın çaldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde yemek yediği sırada maskeli 2 kişi tarafından etkisiz hale getirilen yaşlı kadının evinden para ve altın çalındı.

Paypay Çeşme Sokak'ta yaşayan Naciye Başak'ın (73) ikinci kattaki evine maskeli iki hırsız girdi.

Yemek yediği sırada yaşlı kadının el ve ayaklarını koli bandı ile bantlayan zanlılar, evdeki 2 bin lira ile bir tam altını çalarak kaçtı.

Sürünerek balkona çıkan kadını gören komşuları durumu polise bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kadırılan Başak'ın tedavisinin ardından götürüldüğü polis merkezinde şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.