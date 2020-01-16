Maskeli soyguncunun cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Maskeli soyguncunun cenazesi ailesine teslim edildi

7 saat önce

GAZİANTEP'te, gıda toptancılığı yapan Ramazan H. ile kardeşi Cemil H.'yi silahla tehdit edip, para dolu çantalarını gasbettikten sonra kaçarken tabancayla vurulan maskeli soyguncu Şeref Şen'in (28) cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Maskeli soyguncunun cenazesi ailesine teslim edildi, System.String[]

GAZİANTEP'te, gıda toptancılığı yapan Ramazan H. ile kardeşi Cemil H.'yi silahla tehdit edip, para dolu çantalarını gasbettikten sonra kaçarken tabancayla vurulan maskeli soyguncu Şeref Şen'in (28) cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, GATEM Toptancılar Sitesi'nde iş yeri bulunan Ramazan H. ve Cemil H. kardeşler, kazandıkları parayı çantaya koyarak eve doğru yola çıktı. Ramazan ve Sefer H., otomobillerini evlerinin garajına park ettiği sırada, kar maskesi takan 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelilerden Sefer Şen olduğu belirlenen kişi, Cemil H.'nin elindeki çantayı alıp kaçmaya çalışırken, Ramazan H. tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babası Şeref Şen'in uzun süre önce Van'dan Gaziantep'e gelerek dekorasyon işleriyle uğraştığı öğrenildi. Dün gece meydana gelen olayın ardından yaşamını yitiren Şen'in yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Şeref Şen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Şen'in ölümüne neden olan Ramazan H. gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan 2 şüphelinin ise sabah saatlerinde polis tarafından yakalanmasının ardından emniyette sorgulanmasına başlandı.


Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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