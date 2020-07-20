Maskeli tespih pazarı - Son Dakika

Maskeli tespih pazarı

Türkiye'nin kehribar tespih üretim ve satışında önemli bir paya sahip Adana'da korona virüs sonrası ilk kez tespih pazarı kuruldu.

Türkiye'nin kehribar tespih üretim ve satışında önemli bir paya sahip Adana'da korona virüs sonrası ilk kez tespih pazarı kuruldu. Şehir dışından da gelen vatandaşlar ile birlikte 250 tezgah kurulan pazarda maskeye ve mümkün olduğunca sosyal mesafeye dikkat edilerek tespih alışverişi yapıldı.

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Türkiye'nin farklı illerinden Seyhan ilçesindeki Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan Tespihçiler Çarşısı'nda buluşan satıcılar, getirdikleri el emeği göz nuru rengarenk kukadan kehribara çeşit çeşit tespihleri, özenle tezgahlarda sergiledi.


Gramı kimi tezgahta 3 lira, kimi tezgahta ise 3 dolardan satılan tespihleri meraklıları inceleyip bütçelerine uygun olanı satın aldı.


Korona virüs nedeniyle aylardır yapılamayan pazar, uzun bir aradan sonra tekrardan düzenlendi. Neredeyse her ilden satıcının geldiği çarşıda 250 tezgah kuruldu ve yüzlerce vatandaş maskeye ve mümkün olduğunca sosyal mesafeye uyarak tespih alışverişini yaptı.


Adana Tespihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Türkmenoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her ayın üçüncü haftasında düzenlediğimiz bu fuara Türkiye'nin her yerinden dostlarımız geliyor. Burada kendi ürünlerini sergiliyorlar ve alacak kişiler burada alışverişini yapıyor. Kimi satıcılar ürünlerini takas ediyor kimi koleksiyonuna alıyor herkese hitap ediyor" diye konuştu.


"Herkes burada ticaretini yapıyor"


Son dönemde sosyal medya üzerinden tespihlerin satıldığını ancak kendilerinin burada yüz yüze alışveriş geleneğini sürdürdüğünü vurgulayan Türkmenoğlu, "Eski usulümüzü unutmuyoruz. Takip ediyoruz, ettiriyoruz. Yaşatıyoruz o süreci. Elimizden geldiğince tespihle alakalı ne varsa hepsini gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bugün 250 tezgahımız var bin 500 kişi ortalama ziyaret etti burayı. Korona virüs önlemlerini de aldık. Herkes burada ticaretini yapıyor" ifadelerini kullandı.


Türkmenoğlu en çok tercih edilen tespihin kehribar olduğunu ve her bütçeye göre tespih bulunduğunu söyledi.


Kayseri'den tespih satmaya gelen Kenan Paydak ise, "Tespih pazarı için geldim ve hemen hemen her ay gelirim. Adana bizim için çok bereketli geçiyor. Sosyal medyada da güzel satışlar oluyor ama burada geleneği devam ettiriyoruz. Perakende alan da toptan alan da var burada. Tespihin gram fiyatı 3 dolardan başlayıp 7-8 dolara kadar çıkıyor. Her bütçeye göre tespih var" şeklinde konuştu. - ADANA

Koronavirüs, Türkiye, Adana, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Maskeli tespih pazarı - Son Dakika
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