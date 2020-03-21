Maskeli üretim - Son Dakika
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Maskeli üretim

6 saat önce

Sinop'ta Ocak ayınca açılan ve dünyanın önemli oyuncak üreticilerinden biri olan oyuncak fabrikası, korona virüsü salgınıyla ilgili tüm tedbirleri alarak, "üretime devam" dedi.

Maskeli üretim, System.String[]

Sinop'ta Ocak ayınca açılan ve dünyanın önemli oyuncak üreticilerinden biri olan oyuncak fabrikası, korona virüsü salgınıyla ilgili tüm tedbirleri alarak, "üretime devam" dedi.


Sinop'ta Belarus-Türk ortaklığında 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurularak açılışı yapılan ve 72 ülkeye oyuncak ihraç eden oyuncak fabrikası, tüm dünyayı etkisini altına alan korona virüsü salgınının oluşturduğu panik ortamı ve beraberinde getireceği krize karşı "üretime devam" kararı aldı.


Salgına karşı fabrikada hijyen önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Fabrika çalışanları mesai başlangıcında güvenlik noktasında ateşleri ölçülerek tesise alınırken, ürünler el değmeden üretiliyor, montaj bölümünde ise çalışanlar maske ve eldiven kullanıyor. Fabrika içerisinde ve dışında günlük üç kez dezenfekte çalışmaları yapılırken, fabrika içerisindeki belirli noktalara da dezenfekte kutuları yerleştirildi.


"Panik değil dikkatle yeneceğiz"


Sinop Oyuncak Fabrikası tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüsü salgınını panik yaparak değil önlem alarak ve hijyene dikkat ederek yenebiliriz. Kötü bir durum karşısında geri çekilmek, yenilgiyi kabul etmektir. Bizler bunun üstesinden gelebilmek için mücadele edeceğiz. Hem çalışanlarımızı hem de müşterilerimizi korumak için tüm hijyen ve sağlık koşullarını yerine getiriyoruz. Türkiye olarak; ekonomimize sahip çıkmalı, üretimimize ve çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bir ülke ekonomisini zora sokan en önemli faktör bu zorluklar değil, yapılacak panik ve sonrasında oluşacak krizlerdir. Üreticiler olarak yapmamız gereken; tüm önlemlerimizi en azami seviyede almak ve bu yayılan panik ortamının karşısında dimdik ayakta kalmaktır" denildi. - SİNOP

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

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