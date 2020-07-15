Maskeli ve eldivenli hırsız 16 eve böyle girdi - Son Dakika

Maskeli ve eldivenli hırsız 16 eve böyle girdi

Adana'da tıbbi maske takıp, eldiven ve bere giyerek 16 eve tırmanmak suretiyle girip binlerce lira çalan hırsız, son girişiminde polis tarafından bir otomobilin altında gizlenirken yakalandı.

Adana'da tıbbi maske takıp, eldiven ve bere giyerek 16 eve tırmanmak suretiyle girip binlerce lira çalan hırsız, son girişiminde polis tarafından bir otomobilin altında gizlenirken yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, maske, eldiven ve bere takarak apartmanların giriş katlarındaki dairelere şebeke demirlerinden tırmanıp açık olan balkon ve pencereden eve giren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, 13 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı üzerindeki bir apartmana girdiğini tespit eden polisler, harekete geçti. Adrese ulaşan polisleri gören şüpheli, apartmanın balkonundan atlayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu, 86076. Sokak'ta park halindeki bir otomobilin altına girerek saklanmaya çalışan şüpheli, yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin, Tarsus Cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan Bilal K. (25) olduğu, hırsızlıktan 24 suç kaydının bulunduğu ve 15 gün içinde 16 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Bilal K.'nın üst aramasında 4 bin 220 TL, evinde yapılan aramalarda ise kol saati ve kadın çantaları ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini kabul eden Bilal K.'nin paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öne sürüldü.

Bilal K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlının tırmanarak evlere girmesi anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskeli ve eldivenli hırsız 16 eve böyle girdi - Son Dakika
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