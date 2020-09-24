Maskeli ve gözlüklü hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için özel ekip - Son Dakika

KAYSERİ'de, yüzlerini gizlemek amacıyla güneş gözlüğü ve cerrahi maske takarak, girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan 3 kadının yakalanması için özel polis ekibi kuruldu.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, son 2 ayda 4 evden ziynet eşyalarının çalınması üzerine polis ekipleri, inceleme başlattı. Mahalledeki ve hırsızlık olaylarının meydana geldiği apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli 3 kadını belirledi. Apartmanlarda güneş gözlüğü ve cerrahi maskeyle yüzlerini kapatarak, dolaşan şüphelilerin, kredi kartı veya kestikleri pet şişeler ile kapılarını açıp girdikleri evlerden ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Polis, 3 kadının yakalanması için özel ekip kurdu.