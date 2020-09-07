Maskeli ve silahlı soyguncular kuyumcunun altın yüzüklerini çaldı (2) - Son Dakika

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ADANA'da maskeli ve eldivenli 2 şüphelinin, ellerindeki tabancayla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Yaşar Çetinkaya'yı (68) korkutarak altın yüzük çaldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıdan girer girmez içerideki bir erkeğin yakasını tutan ve Çetinkaya'ya silah doğrultan şüphelilerin, iki kadın müşterinin de gözleri önünde ellerindeki silahın kabzasıyla kırdıkları tezgahtan altınları aldıkları görüldü. Bu sırada kadın müşterilerin, korkup paniğe kapıldığı, soyguncuların altınları aldıktan sonra kaçarak uzaklaştıkları anlar saniye saniye görüntülendi.