Maskeli ve silahlı şüpheliler takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL'sini gasp etti - Son Dakika

Maskeli ve silahlı şüpheliler takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL'sini gasp etti

Sultangazi'de bankadan 85 bin lira çeken vatandaş kendisini takip eden maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasp edildi.

Sultangazi'de bankadan 85 bin lira çeken vatandaş kendisini takip eden maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasp edildi.


Olay, Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş bankadan 85 bin lira para çekti. Bankadan çıkan vatandaş aracına binerek hareket etti. Bu sırada maskeli 4 kişi para çeken vatandaşı takip etmeye başladı. Cadde üzerinde aracın durmasını fırsat bilen şüpheliler silahla aracın camını kırarak 85 bin lirayı gasp etti. Olayın ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Cumhuriyet Mahallesi, Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskeli ve silahlı şüpheliler takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL'sini gasp etti - Son Dakika
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