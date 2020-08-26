Maskeli ve sosyal mesafeli destekleme kursu - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB ), 12'nci sınıflar ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için 21 Temmuz'da başlattığı destekleme ve yetiştirme kursları 28 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyarak derslere katılıyor.

MEB'in, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim görüp 2019-2020 ders yılı sonunda 11'inci sınıftan 12'nci sınıfa geçen öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için başlattığı kurslar, tamamlanmak üzere. Ankara'da Neriman Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin talepleri doğrultusunda açılan kursta koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları uygulanıyor. 28 Ağustos'ta sona erecek kurslarda öğretmen ve öğrenciler sınıfta maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak ders işliyor. Sınıflarda tekli sıralar arasında birer sıra boşluk bırakılarak, çapraz oturma düzenine göre oturma düzeni sağlandı. Ders bitiminde ise sınıflar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Matematik Öğretmeni Önder Gürbüz, yaz dönemi kurslarının bu hafta son bulacağını kaydetti. Gürbüz, sene boyunca devam edecek kurslar için ise öğrencilerin e-Okul modülünden başvuru yaptıklarını söyledi. Gürbüz, "Önceki yıllarda ara sınıflarda destekleme kursları oluyordu, bu sene onlara yok, sadece 12'nci sınıflar yüz yüze eğitim alacak. Kursları 9'uncu sınıftan itibaren tüm konuları tekrarlayarak üniversiteye hazırlık olacak şekilde yapıyoruz. Çocuklar burada bulundukları süre içinde 4 yıllık tüm konuları gözden geçirip inceliyorlar. Yeni dönem kurs başvurularını öğrencilerimiz bu hafta yaptı. 31 Ağustos'tan itibaren kurslar başlayacak ve Haziran'a kadar aralıksız devam edecek" dedi.Öğrenciler de destekleme kurslarının son derece verimli olduğunu söyledi.Öte yandan 2020-2021 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları için başvurular 30 Ağustos'a kadar devam edecek, dersler ise yine koronavirüs tedbirleriyle uygulanarak 31 Ağustos'ta başlayacak.

- Ankara