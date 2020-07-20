Maskeli zurnacı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

SİVAS'ta düğünlerde zurna çalan Mustafa Karabulut(65), koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğuna, çözüm buldu. Maskede delik açarak zurna çalan Karabulut, görenleri şaşırttı.

Sivas'ta yaşayan ve yaklaşık 45 yıldır düğünlerde zurna çalarak geçimini sağlayan Mustafa Karabulut, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilince farklı bir çözüm arayışına girdi. Sonunda da maskenin ağız kısmına delik açarak, zurnanın sipsi'si için yer açtı. Düğünlerde maskeli halde zurnasını çalmaya devam eden Karabulut, "Düşündüm ki maskesiz çalışırsam gençler yanımdan geçiyor ve maske takmayanlar da var. Onlar taşıyıcı olabiliyor, kendimi korumam gerekiyordu ben de böyle bir çözüm buldum. Hatta çocuklarım da bu işi yapıyor, ben maskeli şekilde kullanınca zurnayı, öyle çalamayacağımı söylediler ama kendimi korumak için buna mecburum" dedi.Katıldığı son düğünde de maskesini çıkarmayan Mustafa Karabulut, davetlileri hem şaşırttı hem gülümsetti.