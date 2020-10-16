Maskeliler çetesi, 3 bin 244 saatlik görüntü incelenince yakalandı - Son Dakika

Maskeliler çetesi, 3 bin 244 saatlik görüntü incelenince yakalandı

MERSİN'de lüks villalara dadanarak vatandaşların korkulu rüyası haline gelen 4 kişilik 'maskeliler' adlı hırsızlık çetesi, 3 bin 244 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü ve bölgeye giriş-çıkış yapan 244 bin aracın incelenmesinin ardından başarılı bir operasyonla yakalandı.

MERSİN'de lüks villalara dadanarak vatandaşların korkulu rüyası haline gelen 4 kişilik 'maskeliler' adlı hırsızlık çetesi, 3 bin 244 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü ve bölgeye giriş-çıkış yapan 244 bin aracın incelenmesinin ardından başarılı bir operasyonla yakalandı. Toroslar ilçesinde son dönemde organize bir şekilde hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi , Olay Yeri İnceleme Timi ve Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 gün süre ile yapılan araştırma sonucunda çevrede bulunan güvenlik kameralarından elde edilen 3 bin 244 saat görüntü ve bölgeye giriş çıkış yapan 244 bin araç incelenmeye alındı.Yapılan araştırma sonucunda jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli ve 2 araç tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin, ve araçların güvenlik kameralarında görüntüsü bulunan şüphelilerin olduğu yapılan teknik analizler sonucunda ortaya çıkarken, kendilerine 'Maskeliler' ismini verdikleri bir hırsızlık çetesine mensup oldukları da belirlendi. Ekipler, şüphelilerin kimlik ve adres belirledikten sonra 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüphelilerin, Toroslar bölgesinde bulunan 14 ayrı lüks villadan hırsızlığı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Sorgulama sırasında parmak izleri alınarak hırsızların geçmiş dönemde meydana gelen olaylar üzerinde yapılan araştırmasında ise birinin 2003 ve 2013 yıllarında İzmir ve Manisa 'da 3 ayrı olaya karıştığı da tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.



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