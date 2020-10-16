'Maskeliler' çetesi 3 bin 244 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı - Son Dakika

'Maskeliler' çetesi 3 bin 244 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı

Mersin'de 14 ayrı villadan hırsızlık yaptıkları belirlenen ve kendilerine 'maskeliler' adını veren 4 şüpheli, jandarma ekiplerince 3 bin 244 saatlik kamera görüntüsü ile 244 bin aracın incelenmesi sonucu yakalandı

MERSİN - Mersin'de 14 ayrı villadan hırsızlık yaptıkları belirlenen ve kendilerine 'maskeliler' adını veren 4 şüpheli, jandarma ekiplerince 3 bin 244 saatlik kamera görüntüsü ile 244 bin aracın incelenmesi sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesindeki lüks villalarda son dönemde organize bir şekilde hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Suç araştırma timi, olay yeri inceleme timi ve Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 gün süreyle yapılan araştırma kapsamında, çevrede bulunan güvenlik kameralarından elde edilen 3 bin 244 saatlik görüntü ile bölgeye giriş

çıkış yapan 244 bin araç incelendi. İncelemelerde olaya karıştığı belirlenen iki araç ile 4 şüpheli şahsın kimliğini tespit eden ekipler, kendilerine 'maskeliler' adını veren zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, iki araç ele geçirildi. Yakalanan şahısların Toroslar bölgesinde bulunan 14 ayrı lüks villadan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilirken, zanlılardan birinin 2003 ve 2013 yıllarında İzmir ve Manisa'da 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.