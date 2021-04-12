Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart - Son Dakika

Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

Bağcılar'da korona virüse kırmızı kart

İSTANBUL - Bağcılar'da, salgına dikkat çekilmesi amacıyla korona kostümü giyen görevliler, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı. Maskeleri olmayanlara kırmızı kart gösterilirken, kurallara uyanlara kırmızı gül verildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından artan korona virüs vakalarına dikkat çekilmesi için bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar Meydan'da yapılan etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve korona virüs ekibi katıldı. Yapılan etkinlikte görevli ekip, korona kostümü giyerek, pandemi kurallarına uyanlara karanfil verirken, uymayanlara ise kırmızı kart gösterdi. Kırmızı, yeşil ve mor kostümlü ekip, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, kimisi kostümlerle fotoğraf çektirdi.

"Kişisel hatalar kendilerini bağlar ama bu toplumu bağlayan bir hatadır"

Belediye olarak farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dikkat çekme adına, bu süreçte biliyorsunuz İstanbul'umuz yükselmeye devam ediyor. Bunun bir an önce normal standartlara dönme en büyük arzumuz. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak böyle bir farkındalık ortaya koyduk. Kurallara uymayanlara kırmızı kartı, kurallara uyanlara da karanfil takdim edilecek. İyilere kırmızı karanfil, kurallara uymayanlara da kırmızı kart gösterilecek. Daha fazla dikkat çekme adına yaptık. Gerçekten bir an önce bundan kurtulmamız lazım. Kişisel hatalar kendilerini bağlar ama bu toplumu bağlayan bir hatadır. Bu açıdan kul hakkına da giriyorlar aynı zamanda" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kostümlü ekip, Çarşı Caddesi'nde vatandaşlara kırmızı gül dağıttı. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı çocuklar kostümlerden korktuğu görüldü. Bazı vatandaşlar da kostümlü virüsle fotoğraf çektirdi.