Son Dakika Haberleri: "Maskeni Tasarla ve Sağlık Yürüyüşüne Katıl" etkinliği
Son Dakika Sağlık 'Maskeni Tasarla ve Sağlık Yürüyüşüne Katıl' etkinliği

"Maskeni Tasarla ve Sağlık Yürüyüşüne Katıl" etkinliği

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Maskeni Tasarla ve Sağlık Yürüyüşüne Katıl" sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Maskeni Tasarla ve Sağlık Yürüyüşüne Katıl" sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Elbeyli İlkokulu tarafından organize edilen etkinliğe, Elbeyli İlkokulu'nun yanı sıra Kılıçaslan İlkokulu ve Selçuk İlkokulu öğrenci, öğretmen ve idarecileri ile Kaymakam Bülent Bayraktar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil de katıldı.

Yürüyüş sırasında vatandaşlara lösemiyle ilgili bilgilendirme broşürü ve maske dağıtıldı.

Elbeyli İlkokulu Müdürü Özden Aşar Coşar, "Bu etkinlikle hem çocukların maskelerden korkmaması gerektiğini hem de lösemi hastalığının bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatmak istedik." diye konuştu.

Elbeyli, İznik, Bursa, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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