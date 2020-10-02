Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor - Son Dakika

Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kullanılan maskeler, ağır makyaj yapıldığında tehlikeli olabiliyor.

Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kullanılan maskeler, ağır makyaj yapıldığında tehlikeli olabiliyor. Makyaj maskeye bulaştığında bozulduğunu ve hijyenik olmayan ortam oluşturduğunu söyleyen dermatoloji uzmanı Yasemin Amato, "En önemli zararı, bulaşan makyajın, maskenin koruyuculuk özelliğini azaltmasıdır" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kullanılan maskeler, ağır makyaj yapıldığında tehlikeli oluyor. Maske altında kalan ağır makyajın zararlarını anlatan dermatoloji uzmanı Yasemin Amato, "Ağır makyaj malzemesiyle maske kullandığımız zaman hem maskeye hem maskenin koruyuculuğuna hem de cildimize zarar veriyoruz. Makyaj sebebiyle maske kirleniyor. En önemli zararı maskeye bulaşan makyajın, maskenin koruyuculuk özelliğini azaltmasıdır. Öte yandan maskenin altında kalan ciltte terleme ve yağlanma artıyor. Solunan karbondioksit, ısı ve nem sebebiyle makyaj gözeneklerinizin içerisine giriyor. Ter, yağ ve makyaj artıkları gözeneklerimizi tıkar ve birçok soruna yol açar. Ağır makyaj yapıldığında akne, akne rozase, egzama, perioral dermatit gibi şikayetler artacaktır" diye konuştu.

'GÖZ MAKYAJI TERCİH EDİLEBİLİR'Virüsten korunmak için en önemli etkenin maske kullanmak olduğunu belirten Amato, "Maskeyi sağlıklı kullanmak hepimizin sorumluluğu. Makyaj malzemesi temiz bir malzeme değil. Terleme ve yağlanma eklenince steril olmayan bir ortam oluşuyor ve birçok hastalığa yol açan problemler ortaya çıkıyor. Maske de temiz görünmüyor. Maskenin koruyuculuk özelliği azalıyor. Kadınlar ağır makyaj yapmak yerine göz makyajı tercih edebilirler, kalıcı makyaj yöntemlerinden yararlanabilirler. Renkli nemlendiriciler kullanabilirler. Pudra kıvamında bir kapatıcı kullanabilirler. Bizim arzumuz ağır makyaj yapmamalarıdır. Zaman buldukça havalandırmak ve maskeyi sık sık değiştirmek gerekiyor" dedi. 'ÇIKARINCA HER YERİ FONDÖTEN OLUYOR'Her gün makyaj yaptığını söyleyen Bahar Kar, "İşe gittiğim için her gün makyaj yapmak zorunda kalıyorum. Koronavirüs gibi bir sorunla karşı karşıya kaldığımız için sürekli maske de takıyoruz. Her gün sabah akşam maskemi değiştiriyorum çünkü makyaj malzemeleri maskeye bulaşıyor. Maske hiç sağlıklı olmuyor, sürekli değiştirmek zorunda kalıyorum. Cildimi çok yağlandırıyor ve çok rahatsız oluyorum. Aynı zamanda çok nem de yapıyor. Bence maskenin koruyuculuğu mutlaka azalıyordur. Maskeyi çıkarınca görseniz, her tarafı fondöten ve rujla doluyor. Bunun da mutlaka etkisi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Mümine Filizer ise "Günlük hayatımda çok fazla makyaj yapıyorum. Maske de kullanıyorum ama cildimi her gün düzenli olarak temizliyorum. Maskenin zararı olduğunu düşünmüyorum. Maskemin üzerine makyaj lekeleri bulaşmıyor çünkü ağır makyaj yapmıyorum" dedi.

Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor
Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor
Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor
Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor
Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor
Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor
Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor

Koronavirüs, Makyaj, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor - Son Dakika

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