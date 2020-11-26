Son dakika haberleri | Maskesi eskiyen yaşlı vatandaşa polis şefkati - Son Dakika

Son dakika haberleri | Maskesi eskiyen yaşlı vatandaşa polis şefkati

26.11.2020 17:31

Son dakika genel haberi... Maskesi eskiyen yaşlı vatandaşa polis şefkati Önce uyardılar sonra yeni maske hediye ettiler Korona virüs vaka sayılarının yüzde 50 attığı Düzce'de yapılan denetimlerde, yanlış ve eski maske taktı görülen yaşlı vatandaşa polis ekiplerince yeni maske hediye edildi.

Maskesi eskiyen yaşlı vatandaşa polis şefkati

Önce uyardılar sonra yeni maske hediye ettiler

DÜZCE - Korona virüs vaka sayılarının yüzde 50 attığı Düzce'de yapılan denetimlerde, yanlış ve eski maske taktı görülen yaşlı vatandaşa polis ekiplerince yeni maske hediye edildi.

Düzce'de artış gösteren Korona virüs vakalarının ardından Düzce İL Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Düzce'nin en yoğun caddesi olan ve Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından giriş çıkışların sınırlandırıldığı İstanbul Caddesi'nde maske, mesafe ve sigara denetimi gerçekleştirdi. Bazı esnaf ve vatandaşların maskesini doğru kullanmadığını tespit eden ekipler uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ise yemek yemek için maskelerini çıkardıklarını ifade etti. Kent merkezinde belirli aralıkla yoğunluğun fazla olduğu saatlerde denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Maskesi eskiyen yaşlı adama polis şefkati

Denetim sırasında maskesini düzgün takmayan yaşlı adam polis ekipleri tarafından uyarıldı. Maskenin kendiliğinden düştüğünü söyleyen şahsın taktığı maskenin eski olduğunu fark eden polis ekipleri, yaşlı vatandaşa yeni maske hediye etti. Vatandaş ise ilgilerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haberleri | Maskesi eskiyen yaşlı vatandaşa polis şefkati
Son dakika haberleri | Maskesi eskiyen yaşlı vatandaşa polis şefkati
Son dakika haberleri | Maskesi eskiyen yaşlı vatandaşa polis şefkati
Son dakika haberleri | Maskesi eskiyen yaşlı vatandaşa polis şefkati

İstanbul Caddesi, Koronavirüs, Düzce, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Maskesi eskiyen yaşlı vatandaşa polis şefkati - Son Dakika


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