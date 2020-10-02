Olay, öğleden sonra Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri yaptıkları maske denetimi sırasında, maskesiz sokağa çıkan Suriye uyruklu Ahmed Abdülaziz'e 'dur' ihtarında bulundu. Fakat polisi dinlemeyerek kaçan Abdülaziz yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Ahmed Abdülaziz polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Son Dakika › Güncel › Maskesi olmadığı için polisten kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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