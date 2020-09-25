Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor

Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor Maskesi yıpranan yaşlı adama, Vali Öner yeni maske verdi İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı korona virüs denetimi Ardahan'da devam ediyor.

Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor

Maskesi yıpranan yaşlı adama, Vali Öner yeni maske verdi

ARDAHAN - İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı korona virüs denetimi Ardahan'da devam ediyor. Ardahan'da maske kuralına büyük çoğunlukla uyulduğu görülürken, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, denetimler sırasında maskesi yıpranan 2 yaşlı vatandaşa yeni maske verdi.

İçişleri Bakanlığının 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesi doğrultusunda beraberinde Belediye Başkanı Faruk Demir, İlgili kurum amirleri, kolluk görevlileri, mahalle muhtarları, sağlık ve gıda personeli yanı sıra, esnaf odaları temsilcileriyle beraber, merkez cami bölgesi ve parklarda Koronavirüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetleyen Vali Hüseyin Öner, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Vali Öner, Ardahan'da vatandaşların yüzde 99'unun kurallara uyduğunu ve İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği kent genelinde Korona virüs denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, kendisinin de denetim faaliyetlerine katıldığını belirterek şunları söyledi:

"İçişleri bakanlığımızın genelgesi gereği 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla denetim ekiplerimizle beraber vatandaşlarımızın ekseriyetle kalabalık olarak bulunduğu Kongre caddesi, halk pazarı, park, bahçe, pastaneler, çay ocakları ve benzeri ortamları ve iş yerlerini denetledik. Ardahanlı vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın genel 'Maske, mesafe ve hijyen' kurallarına uyduklarını gözlemledik. Denetimlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızla birlikte iş yeri sahiplerimize hatırlatmalarda bulunduk. Uyulması gereken kurallara ne kadar çok özen gösterirsek hayatımız da kısa sürede normale döner. Bilhassa İş yerleri sahiplerimize; müşterilerini kurallara uymaları yönünde uyarmalarını söyledik. Aksi halde özen göstermezsek hayatımızın normale dönmesi uzar. Burada amacımız hem farkındalık oluşturmak, hem vatandaşlarımızı bilgilendirmek, hem de virüsün etkilerini en aza indirmektir. Bakanlığımızın genelgesi gereği, Belediye başkanlarımız, Emniyet Müdürlerimiz, Jandarma Komutanlarımız, diğer kolluk çalışanları ve zabıtası, kurum müdürlerimiz, STK temsilcilerimiz, meslek odaları temsilcileri, muhtarlarımız ve hali hazırda denetleme çalışması yapan ekiplerimizle birlikte denetlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın kurallara uymaları için bilgilendirmelerimiz sürecek. Maske, mesafe ve hijyen kuralları muhakkak çok önemli. Bu konularda vatandaşlarımızın daha hassas olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızı daha fazla duyarlı olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz.

Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor
Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor
Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor
Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor
Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor
Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor
Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor
Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor
Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı, Ali Haydan Öner, Koronavirüs, Ardahan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ardahan'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

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