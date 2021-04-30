Maskesini bulamayan Joe Biden paniğe kapıldı: Başım belada

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşadığı tuhaf anlar sosyal medyada gündem olmaya devam ederken bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Biden, Georgia eyaletinde yaptığı konuşmada maskesini bulamayınca 30 saniye boyunca maskesini aradı.

ÜLKEDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU YOK

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni maske kararına göre, Kovid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilerin belirli kalabalık ortamlar ve mekanlar dışında maske takma zorunluluğu bulunmamasına rağmen Biden'ın maskesini bulamadığı için panik yaşaması dikkat çekti.