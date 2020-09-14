Maskesini takmayan, polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika

Caddede gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan başka bir kişiye de işlem yapıldı.

Uyarıların ardından maskesini takan kadın, ekiplere kimliğini vermekte bir süre direndi.

Saraçlar Caddesi 'nde gerçekleştirilen denetimde maskesini takmayan bir kadın, polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı.

Ekipler, araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara maske takmaları yönünde ikazda bulunurken, maskesini düzgün takmayanları da uyardı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında polisin denetimleri devam ediyor.

Edirne 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini takmayan ve polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında işlem yapıldı.

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