Maskesiz aile muayenesiz ve sigortasız araçla yakalandı - Son Dakika

Maskesiz aile muayenesiz ve sigortasız araçla yakalandı

21.12.2020 01:32

Aksaray'da muayenesi ve sigortası olmayan kamyonetle maskesiz bir şekilde polise yakalanan sürücü, "Hastam var" diyerek polis ekiplerinden yardım isterken, sürücü polisin ne ambulans teklifini kabul etti, ne de kamyoneti bırakmayı.

Aksaray'da muayenesi ve sigortası olmayan kamyonetle maskesiz bir şekilde polise yakalanan sürücü, "Hastam var" diyerek polis ekiplerinden yardım isterken, sürücü polisin ne ambulans teklifini kabul etti, ne de kamyoneti bırakmayı.

Korona Virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Aksaray'da denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurtuluş Kavşağında yaptığı uygulamada seyir halindeki 42 UB 150 plakalı kamyoneti durdurdu. 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu ve hiç birinde maske bulunmayan kamyonetin sürücüsü Muhammet A. (42), "Hastam var" diyerek uygulamadan geçmek isterken, polis ekipleri yaptığı kontrolde kamyonetin muayenesinin ve sigortasının olmadığını tespit etti. "Kamyoneti çıkarmıyordum normalde" diyerek polis memurlarına dert yanan kamyonet sürücüsü, hastasının olduğunu belirtmesi üzerine polis ekipleri olay yerine ambulans çağırmak istedi. Ambulans teklifini de reddeden maskesiz sürücüden ehliyet ve kimlik isteyen polis ekipleri bir şok daha yaşadı. Maskesiz sürücünün üzerinde ne ehliyet, ne de kimlik çıktı. Alkol kontrolünden geçirilen sürücü, "Kurbanın olayım çocuk rahatsız, hasta. Bu saatte nereye gideyim. Kurbanın olayım" diye polisten kendisini bırakmasını istedi. Maskesiz olarak aşağıya inen kamyonet sürücüsü, olay yerinde görüntü çeken basın mensuplarının, "Masken de yok abi senin" uyarısının ardından, "Maskeyi daha yeni çıkarttım" diyerek araçtan aldığı maskeyi taktı. Sigortasız aracın gece yarısı online işlemle sigortasını yaptıran kamyonet sürücüsüne 420 TL ceza yazılarak gönderildi. - AKSARAY

Maskesiz aile muayenesiz ve sigortasız araçla yakalandı
Maskesiz aile muayenesiz ve sigortasız araçla yakalandı
Maskesiz aile muayenesiz ve sigortasız araçla yakalandı
Maskesiz aile muayenesiz ve sigortasız araçla yakalandı

Ambulans, Kamyonet, Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskesiz aile muayenesiz ve sigortasız araçla yakalandı - Son Dakika


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