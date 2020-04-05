Maskesiz alışveriş yapmak isteyen kişi vatandaşlarla böyle tartıştı - Son Dakika

Maskesiz alışveriş yapmak isteyen kişi vatandaşlarla böyle tartıştı

Esenyurt'ta maskesiz market alışverişinde kavga

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir markette maske takmadan alışveriş yapmak isteyen bir vatandaş ile kendisini uyaran çift arasında kavga çıktı. Israrlara rağmen önlem almayan vatandaşın kendisini uyaranların üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte alışveriş yapmaya gelen Murat Yıldırım kasaya gidip ödeme yapacağı sırada maske takmadan içeride alışveriş yapan bir kişiye uyarıda bulundu. Yapılan uyarıları dinlemeyen şahıs alışverişine devam etti. Bu sırada maskesiz vatandaş ile Yıldırım arasında sözlü tartışma meydana geldi. Mağazada bulunan vatandaşların da sağlığını tehlikeye atan şahıs, "Maskem yok devlet dağıtsın" diyerek kendini savundu. Bu sırada Murat Yıldırım'ın polis ekiplerini aradığını gören şahıs sinirlenerek adamın üzerine yürüdü. Market çalışanları kavgayı araya girerek önlemeye çalıştı. Polis ekiplerinin geleceğini öğrenen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Çift şahıstan şikayetçi olmadı.

"Maskesiz alışveriş yapmasın diye uyarıda bulundum"

İnsan sağlığını tehlikeye attığı için uyarıda bulunduğunu söyleyen Yıldırım, şahsın kendisini tehdit ettiğini belirtti. Yıldırım, "Ben cumhurbaşkanını tanımıyorum. Bu kadar önemliyse sokağa çıkma yasağı çıkarıp para gönderir evlere erzak gönderirdi. Ben böyle alışveriş yapıyorum .Eşim evde hamile alışveriş yapmak zorundayım. Sende daha fazla konuşma yaşına hürmeten susuyorum yoksa ağzını yüzünü dağıtırım" diyen şahsın kendisini tehdit ettiğini söyledi.