Maskesiz çay keyfine 26 bin TL ceza - Son Dakika

Düzce'de polis ekiplerince korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan denetimlerde, kafeteryada maske takmayan çalışanlara ve sosyal mesafe kurallarına uymayan müşterilere 26 bin TL cezai işlem uyguladı.

Düzce il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde denetimlerine hız verdi. Yapılan denetimler esnasında 1 kafeteryaya giren ekipler, kafeteryada oturan ve çay keyfi yaparak sosyal mesafeye uymayan 8 kişiye 25 bin 200 TL, kafeteryada maske takmadan çalışan 10 kişiye ise 900 TL olmak üzere toplam 26 bin 100 lira cezai işlem uyguladı. - DÜZCE