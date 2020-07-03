Maskesiz dışarı çıkan adamdan polise ilginç sözler: "Esnafım, unuttum unutmamış olsak haklısın" - Son Dakika

Maskesiz dışarı çıkan adamdan polise ilginç sözler: "Esnafım, unuttum unutmamış olsak haklısın"

Maskesiz dışarı çıkan adamdan polise ilginç sözler: "Esnafım, unuttum unutmamış olsak haklısın" Uyarılan bazı vatandaşlar maskeyi ceplerinde ve çantalarından çıkardılar Esenyurt'ta polis ekiplerinin maske takma zorunluluğu nedeniyle yaptığı denetimlerde maske takmadan sokağa çıkan bir adam...

Maskesiz dışarı çıkan adamdan polise ilginç sözler: "Esnafım, unuttum unutmamış olsak haklısın"

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Uyarılan bazı vatandaşlar maskeyi ceplerinde ve çantalarından çıkardılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekiplerinin maske takma zorunluluğu nedeniyle yaptığı denetimlerde maske takmadan sokağa çıkan bir adam ceza yememek için polise ilginç sözler sarf etti. Maskesiz adam, "Esnafım. Unuttum, unutmamış olsak haklısın" dedi. Polisin uyardığı bazı vatandaşların maskeyi ceplerinden ve çantalarından çıkarması dikkat çekti.

Korona virüs(Covid-19) tedbirlerinin normalleşme süreciyle birlikte gevşetilmesinden sonra vaka sayılarının artış gösterdiği bazı illerde valilik kararıyla açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirilmişti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde maske denetimlerini sürdürdü. Esenyurt Meydanı'nda gün içinde sürekli uygulama yapan polis ekiplerinin vatandaşları maske konusunda uyardığı görüldü.

Kimi cebinden kimi çantasından maske çıkardı

Polis ekipleri maske takmayan ve yanlış maske takan vatandaşların yanına giderek maske kuralını hatırlattı. Polisi gören vatandaşlar ceza yememek adına ceplerine çantalarına koydukları maskeleri yüzlerine taktılar.

"Esnafım unuttum unutmamış olsak haklısın"

Polisin maske takması konusunda uyardığı vatandaşın maskesi olmadan dışarı çıktığı fark edildi. Vatandaş ile polis arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Maske takmadığı için il hıfzıssıhha kanunu gereği 900 TL ceza uygulanacağını öğrenen adam polisi ikna etmek için, "İdare edin beni esnafım unuttum unutmamış olsak haklısın" dedi. Vatandaşa ilgili madde uyarınca polis tarafından 900 TL para cezası uygulandı.

Esenyurt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Maskesiz dışarı çıkan adamdan polise ilginç sözler: 'Esnafım, unuttum unutmamış olsak haklısın' - Son Dakika

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