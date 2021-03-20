- Maskesiz dışarı çıkan kadına Vali kendi elleriyle maske taktı - Son Dakika

- Maskesiz dışarı çıkan kadına Vali kendi elleriyle maske taktı

KARAMAN - Karaman'da korona virüs denetimine çıkan Vali Mehmet Alpaslan Işık, dışarı maskesiz çıkan yaşlı kadına kendi elleriyle maske takarak bir poşette maske verdi.

Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da, uyarılar ve denetimler aralıksız devam ediyor. Vali Mehmet Alpaslan Işık, bazı daire müdürleri ile birlikte kentin en işlek caddelerinde korona virüs denetimi yaparak vatandaşları ve esnafı kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi. Vali Işık, 1'nci İstasyon Caddesi üzerinde denetim yaptığı esnada ise maskesiz yaşlı bir kadını fark etti. Bunun üzerine Vali Işık, yaşlı kadının yanına giderek, "Teyzeciğim merhaba, senin masken yok mu" dedi.

"Maskem yok" diyen yaşlı kadına Vali Işık, kendi elleri ile maske taktı. Vali koruması da kullanması için yaşlı teyzeye bir poşet dolusu maske verdi.

Daha sonra Vali Işık ve beraberindekiler denetimlere devam etti.

(ARD-MD-İP-