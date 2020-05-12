Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi - Son Dakika

Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi
6 saat önce
Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkılması yasaklandı.
Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkılması yasaklandı.
Maskesiz dışarı çıkma yasağının getirilmesiyle alakalı olarak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ilimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59'dan itibaren başlanılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 05:55 Kaynak: İHA
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