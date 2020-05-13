Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası - Son Dakika

Emet Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezenlere ceza kesilmesi kararından, sonra ilçede maskesiz dolaştığı tespit edilen 18 kişiye 392'şer TL para cezası kesildiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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