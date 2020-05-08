"Maskesiz dolaşanlara ceza talimatı" iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılacak 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan dışarı maskesiz çıkanlara ceza kesilmesi talimatı verildiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir gazetede emekli bir polis müdürünün beyanına dayandırılarak yazılan "Bu pazar çok ceza kesilebilir" başlıklı köşe yazısındaki iddialara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyanın pandemi ile uğraştığı bu zorlu süreçte hiçbir resmi dayanağı olmayan bu tür beyanlar, gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ve istekle vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışan Polis Teşkilatımıza yönelik atılmış çirkin bir iftiradır. Söz konusu yazıdaki iddialar, kesinlikle doğru değildir, yazıda belirtildiği gibi sahada çalışılan personelimize böyle bir talimat verilmemiştir. İddia edildiği gibi bu ve buna benzer uygulamalarımız da bugüne kadar kesinlikle olmamıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz."