Maskesiz genç kız, yolda yürüyen maskeli öğrenciyi durdurup yüzüne tükürdü - Son Dakika

Maskesiz genç kız, yolda yürüyen maskeli öğrenciyi durdurup yüzüne tükürdü

08.11.2020 17:50
Maskesiz genç kız, yolda yürüyen maskeli öğrenciyi durdurup yüzüne tükürdü, System.String[]

DİYARBAKIR'da maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan çıkıp evine yürüyen bir kız öğrenciyi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra yoluna devam etti.

DİYARBAKIR'da maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan çıkıp evine yürüyen bir kız öğrenciyi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra yoluna devam etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir marketin önünde meydana geldi. Kaldırımda maskesiz yürüyen 17 yaşlarında genç bir kız, okulundan çıkıp eve gitmek için yürüyen maskeli 9 yaşlarındaki kız öğrencinin önünü kesip eliyle durduktan sonra yüzüne tükürdü. Kız, çocuğun yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. Tükürülen küçük kız ise yüzünü sildikten sonra yoluna devam etti. Olay bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

'HEM KIZI HEM AİLESİNİ HEM DE SINIF ARKADAŞLARINI TEHLİKEYE ATTI'

Marketin sahibi Mehmet Katran, "Koronavirüsün kol gezdiği ve vaka sayılarının arttığı bu günlerde bunun bilinci bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Genç kız hastalık taşıyorsa bu hareketiyle hem kızı hem ailesini hem de küçük kızın sınıf arkadaşlarını tehlikeye attı" dedi.


Maskesiz genç kız, yolda yürüyen maskeli öğrenciyi durdurup yüzüne tükürdü
Maskesiz genç kız, yolda yürüyen maskeli öğrenciyi durdurup yüzüne tükürdü
Maskesiz genç kız, yolda yürüyen maskeli öğrenciyi durdurup yüzüne tükürdü
Maskesiz genç kız, yolda yürüyen maskeli öğrenciyi durdurup yüzüne tükürdü
Maskesiz genç kız, yolda yürüyen maskeli öğrenciyi durdurup yüzüne tükürdü

Kayapınar, Cuma, Genç, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maskesiz genç kız, yolda yürüyen maskeli öğrenciyi durdurup yüzüne tükürdü - Son Dakika


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