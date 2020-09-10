Maskesiz gezenler polisi görünce alelacele maskelerini taktı - Son Dakika

Tüm yurtta olduğu gibi Trakya genelinde de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Edirne'de polis ekipleri kentin pek çok yerinde denetime çıktı.

Araçlarından sesli ikaz yöntemiyle maske takmanın önemini anlatan polis ekipleri yaya olarak da vatandaşları uyardı.

Edirne'de maske takma zorunluluğuna vatandaşların çoğunun uyduğu gözlendi.

-"Maskesi var ama kolunda"

Uymayanlar ise polisi görünce alelacele kollarına taktıkları ya da ceplerindeki maskeleri ağız ve burunlarını kapatacak halde taktı.

Kıyık semtinde kamyon üzerinden biber satan bir satıcının maskesiz satış yaptığını gören ekipler, satıcıyı uyardı.

"Az önce aldım maskeyi hemen takıyorum" diyerek uzun süredir koluna takmış şekilde satış yapan satıcı maskeyi ağız ve burnunu kapatacak şekilde taktı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da denetimler sürüyor.