Son dakika haber! Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi - Son Dakika

Son dakika haber! Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi

Son dakika haberi: Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi Maskesi çenesinin altında olan genç: "Uymuyorum ama cezadan yanayım" Afyonkarahisarlılar korona virüse karşı daha fazla denetim istiyor Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma tarafından yapılan maske...

Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi

Maskesi çenesinin altında olan genç: "Uymuyorum ama cezadan yanayım"

Afyonkarahisarlılar korona virüse karşı daha fazla denetim istiyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma tarafından yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinin daha fazla yapılmasını isteyen vatandaşlar, denetimlerde yazılan cezaların ise yerinde olduğunu belirttiler. Maskesi çenesinin altında sokakta gezen bir genç ise maskesini takmama hatasını kabullenerek ceza yazılması gerektiğini savundu.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da korona virüs vakaları tırmanışa geçince polis ve jandarma ekipleri vaka sayılarının önüne geçebilmek adına denetimleri sıklaştırdı. Ekipler günlük olarak şehrin işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaparak vatandaşları uyarırken, uymayanlar hakkında ise cezai işlem uygulayarak para cezası kesiyor. Kentte son iki günde polis tarafından maske takmayan 24 kişiye yaklaşık 22 bin TL para cezası kesildi.

Kentte yaşayan vatandaşlar ise denetimlerin yerinde olduğunu ve daha fazla yapılması gerektiğini savundu. Vatandaşlar bazılarının yasağa rağmen maske takmadıklarını ya da maskelerin çenelerinin altında olduğunu savunarak, bu şekilde hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını riske attıklarını savundu.

"Uymuyorum ama cezadan yanayım"

İhlas Haber Ajansı ekibinin yaptığı sokak röportajında maskesi çenesinin altında görüntülenen ve ismini vermek istemeyen bir genç ise maske takmadığı için hatalı olduğunu kabullenerek, maskesiz kişilere karşı uygulanan cezanın ise doğru olduğunu dile getirdi. Kendisine de maskesini doğru takmadığı için ceza yazılmasına "Yapacak bir şey yok, uymuyorum ama cezadan yanayım. Herkesin sağlığı için yazılmalı. Ama mesafe de deniliyor buna da kimse uymuyor" dedi.

Son dakika haber! Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi

Koronavirüs, Jandarma, Polis, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı         
17:36
Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti         
17:09
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 18:45:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei