Son dakika haber! Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi - Son Dakika

Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi

Maskesi çenesinin altında olan genç: "Uymuyorum ama cezadan yanayım"

Afyonkarahisarlılar korona virüse karşı daha fazla denetim istiyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma tarafından yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinin daha fazla yapılmasını isteyen vatandaşlar, denetimlerde yazılan cezaların ise yerinde olduğunu belirttiler. Maskesi çenesinin altında sokakta gezen bir genç ise maskesini takmama hatasını kabullenerek ceza yazılması gerektiğini savundu.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da korona virüs vakaları tırmanışa geçince polis ve jandarma ekipleri vaka sayılarının önüne geçebilmek adına denetimleri sıklaştırdı. Ekipler günlük olarak şehrin işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaparak vatandaşları uyarırken, uymayanlar hakkında ise cezai işlem uygulayarak para cezası kesiyor. Kentte son iki günde polis tarafından maske takmayan 24 kişiye yaklaşık 22 bin TL para cezası kesildi.

Kentte yaşayan vatandaşlar ise denetimlerin yerinde olduğunu ve daha fazla yapılması gerektiğini savundu. Vatandaşlar bazılarının yasağa rağmen maske takmadıklarını ya da maskelerin çenelerinin altında olduğunu savunarak, bu şekilde hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını riske attıklarını savundu.

"Uymuyorum ama cezadan yanayım"

İhlas Haber Ajansı ekibinin yaptığı sokak röportajında maskesi çenesinin altında görüntülenen ve ismini vermek istemeyen bir genç ise maske takmadığı için hatalı olduğunu kabullenerek, maskesiz kişilere karşı uygulanan cezanın ise doğru olduğunu dile getirdi. Kendisine de maskesini doğru takmadığı için ceza yazılmasına "Yapacak bir şey yok, uymuyorum ama cezadan yanayım. Herkesin sağlığı için yazılmalı. Ama mesafe de deniliyor buna da kimse uymuyor" dedi.