Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık oluşturuyor - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Maskesiz Gülücükler Topluluğu yürüttükleri çalışmalar ile kanser hastaları için farkındalık oluşturmaya devam ediyor.



Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık amacıyla 'Gözündeki Maskeyi Çıkar Lösemiyi Fark Et' ve 'Lösemi Değil İyilik Bulaşıcıdır' diyerek maske etkinliğini gerçekleştiren topluluk, lösemili çocuklar için onların kullanabildiği özel iplerden atkılar, bereler, oyuncaklar ördü.



Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık çalışmaları kapsamında, kanser hastalığını ve iki kanser hastası bireyin yapmak istediklerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolculuğu anlatan The Bucket List adlı filmi izledi. - AYDIN