Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık oluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık oluşturuyor - Son Dakika

Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık oluşturuyor

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Maskesiz Gülücükler Topluluğu yürüttükleri çalışmalar ile kanser hastaları için farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık oluşturuyor, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Maskesiz Gülücükler Topluluğu yürüttükleri çalışmalar ile kanser hastaları için farkındalık oluşturmaya devam ediyor.


Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık amacıyla 'Gözündeki Maskeyi Çıkar Lösemiyi Fark Et' ve 'Lösemi Değil İyilik Bulaşıcıdır' diyerek maske etkinliğini gerçekleştiren topluluk, lösemili çocuklar için onların kullanabildiği özel iplerden atkılar, bereler, oyuncaklar ördü.


Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık çalışmaları kapsamında, kanser hastalığını ve iki kanser hastası bireyin yapmak istediklerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolculuğu anlatan The Bucket List adlı filmi izledi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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