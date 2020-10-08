Maskesiz karşılamaya vali uyarısı - Son Dakika

Maskesiz karşılamaya vali uyarısı

08.10.2020 17:03
Maskesiz karşılamaya vali uyarısı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla yapılan korona virüs denetimleri kapsamında maske dağıtan Gaziantep Valisi Davut Gül, kendisini ve beraberindekileri maskesi çenesine takılı şekilde karşılayan kişiyi ikaz etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla yapılan korona virüs denetimleri kapsamında maske dağıtan Gaziantep Valisi Davut Gül, kendisini ve beraberindekileri maskesi çenesine takılı şekilde karşılayan kişiyi ikaz etti.

İçişleri Bakanlığının kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla başlattığı denetimler kapsamında Vali Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Gaziantep İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ile birlikte Almacı Pazarı ve Güneykent esnafını ziyaret ederek maske dağıtıp, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması yönünde daha fazla hassasiyet gösterilmesini istedi.

Validen ikaz

Denetimler esnasında vatandaşlara maske de dağıtan Vali Gül, kendisini karşılayan vatandaşlardan birinin maskesini çenesine taktığını görünce ikaz etti. Gül, "Bu maskeyi veriyoruz ama kullanmayınca anlamı olmuyor" diyerek, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde kullanılmasını istedi. Vali Gül'ün verdiği bir paket maskeyi alan vatandaş, ikaz üzerine ise hemen maskesi ile ağzını ve burnunu kapattı.

Vali Gül, dağıttığı maske paketlerinden bir tane daha isteyen şahsın bu talebini de geri çevirmedi.

"Herkesin kurallara uyması gerek"

Vali Davut Gül, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın her hafta Covid-19'a karşı denetimleri oluyor. Biz de Almacı Pazarı civarından başlayarak, Gaziantep'in tarihi caddelerinde, sokaklarında ve hanlarında Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Gaziantep İl Müdürü Mehmet Karayılan ile birlikte denetimler yapıyoruz. Vatandaşlarımızı Korona virüse karşı uyarıyoruz. Herkesin kurallara uyarak maske, mesafe ve hijyen konusunu kendi iş yerinde uygulamasını istiyoruz. Bu kurallara uyarak bu sıkıntıyı atlatacağız. Hassasiyet gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona ile mücadelenin ancak hep birlikte verilecek mücadeleyle sonuca varabileceğini belirterek, "Covid 19 hastalığı ile alakalı hassasiyet oluşturmak ve maske dağıtımı yapmak amacıyla Gaziantep Valimiz ve Kaymakamımızla birlikte farklı zamanlarda denetimler yaptık. Böylece hem esnafımızı ziyaret etmiş hem de maske mesafe hijyen konularını hatırlatarak vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Hiç kimsenin bu hastalığa yakalanarak zarar görmesini istemiyoruz. Kurallara riayet edersek, bu hastalığı ülke olarak en kısa sürede atlatacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Maskesiz karşılamaya vali uyarısı
Maskesiz karşılamaya vali uyarısı

Mehmet Tahmazoğlu, Koronavirüs, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maskesiz karşılamaya vali uyarısı - Son Dakika

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