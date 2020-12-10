Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti - Son Dakika

Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti

10.12.2020 15:26

Vaka sayasının her geçen gün arttığı Antalya'da pes dedirten görüntüler kaydedildi.

Vaka sayasının her geçen gün arttığı Antalya'da pes dedirten görüntüler kaydedildi. Manavgat ilçesinde köprü üzerinde oturup maskesini çıkartıp kaval çalmaya başlayan yaşlı adam, polis tarafından yakalanınca "Maskeyle nasıl çalayım" cevabını verdi. Eşyaları toplatılıp polis merkezine götürülen adama 390 TL para cezası uygulandı.

İlginç olay, kalabalığın had safhada olduğu Manavgat Köprüsü üzerinde yaşandı. Köprü üzerinde kaval çalarak şarkı söyleyip para toplayan adam ihbar üzerine polis tarafından yakalandı. Polisi görünce kaval çalmayı bırakan adam, polisin uyarısı üzerine cebinden maskesini çıkardı. Polisin maskesiz sokakta olmanın yasak olduğunu hatırlatması üzerine, "Maskeyle nasıl çalayım" cevabını veren adam, malzemeleri toplatılarak polis merkezine götürüldü. Feyzullah T. isimli adama 390 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti
Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti
Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti
Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti
Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti
Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti
Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti
Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti

Para Cezası, Manavgat, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi
Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı         
15:27
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi         
14:06
İSKİ su borçlarını yapılandırmaya başladı! Peşin ödeyene yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak İSKİ su borçlarını yapılandırmaya başladı! Peşin ödeyene yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak         
13:37
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti         
12:47
Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada         
12:37
Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı         
12:36
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak         
12:27
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:37:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei