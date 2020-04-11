Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir çok ülkede tedbir üst düzeye çıkarıldı. Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de polis otobüse maskesiz binen bir kişiyi zorla indirdi. O anlar amatör kameralarca kayda alındı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde otobüs şoförü maskesiz binen yolcuyu defalarca uyardı. Otobüs şoförü çareyi polisi aramakta buldu. Uyarıyı dikkate almayan vatandaşa olay yerine gelen polis müdahale etti. Polisin de uyarılarını dinlemeyen inatçı yolcuya polis zor kullandı. Amatör kameradan kayda alınan olayın görüntüsünde polisin yolcuyu yaka paça otobüsten indirdiği görülüyor. Polisin yolcu hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.

- Kara