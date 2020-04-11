Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi - Son Dakika

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Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi
6 saat önce
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir çok ülkede tedbir üst düzeye çıkarıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir çok ülkede tedbir üst düzeye çıkarıldı. Koronavirüs
salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de polis otobüse maskesiz binen bir kişiyi zorla indirdi. O anlar amatör kameralarca kayda alındı
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde otobüs şoförü maskesiz binen yolcuyu defalarca uyardı. Otobüs şoförü çareyi polisi aramakta buldu. Uyarıyı dikkate almayan vatandaşa olay yerine gelen polis müdahale etti. Polisin de uyarılarını dinlemeyen inatçı yolcuya polis zor kullandı. Amatör kameradan kayda alınan olayın görüntüsünde polisin yolcuyu yaka paça otobüsten indirdiği görülüyor. Polisin yolcu hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:01 Kaynak: DHA
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