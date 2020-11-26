Maskesiz polise yakalandı, 'Hatamı kabul ediyorum' dedi - Son Dakika

AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polis tarafından yapılan denetimlerde maske takmadığı için 900 lira idari paracı cezası uygulanan kişi, bankaya para çekmeye gittiğini belirterek, "Hatamı kabul ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda denetim yaptı. Polis, ismi açıklanmayan bir kişiye maske takmadığı için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 900 lira idari para cezası uyguladı. Gazetecilerin 'Niçin maske takmadınız?' sorusuna ise, "Bazen polise hayat şartlarından dolayı yakalanıyoruz. Bankaya para çekmeye gidiyordum. Cinayet işlemedim. Maskesiz gezmekten ceza yedim. Bu da gayet normal. Hatamı kabul ediyorum" dedi.Denetimlerde 20 yaş altı oldukları için belirlenen saatler dışında sokağa çıktığı belirlenen 2 kişi ise polise yasaktan haberi olmadıklarını ileri sürdü. Polis ise, "Cep telefonun yok mu? Oradan haberleri takip etmiyor musun?" diye sordu. Bu kez gençlerden biri, "Ağabey ben normalde çalışıyorum. Çalıştığıma dair kağıt vermediler" dedi. Polis, 2 kişi de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.