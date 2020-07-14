Maskesiz sokağa çıkanlara 5 bin 400 lira ceza - Son Dakika

Maskesiz sokağa çıkanlara 5 bin 400 lira ceza

Tokat'ta maskesiz sokağa çıkan 6 kişiye 5 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

Tokat'ta maskesiz sokağa çıkan 6 kişiye 5 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.


Korona virüsle mücadele önlemleri çerçevesinde Tokat'ta maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulamasını ihlal edenlere karşı denetim yapıldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin belirlenen noktalarında yaptığı uygulamada maske takmayan 6 şahsa cezai işlem uyguladı. Kişi başı 900 lira olmak üzere 6 kişiye 5 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen 21 araç ve sürücüsüne 16 bin 521 TL idari para cezası uygulandı. - TOKAT

Koronavirüs, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskesiz sokağa çıkanlara 5 bin 400 lira ceza - Son Dakika
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22:53
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22:29
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22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
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21:00
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20:47
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19:18
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15:58
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