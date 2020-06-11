Maskesiz, sosyal mesafesiz karantina... 200 kişilik çadır kentte yaşayanlar uyarılara pek de... - Son Dakika

Maskesiz, sosyal mesafesiz karantina... 200 kişilik çadır kentte yaşayanlar uyarılara pek de aldırış etmiyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesinde dün karantinaya alınan 200 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır kentte, maske ve sosyal mesafe kurallarına aldırış edilmeden süreç devam ediyor. Çadır kentteki karantina yaşamı havadan görünümüyle ürküttü.

Eskişehir'in İnönü ilçesine mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan gelen 4 yaşındaki 1 çocukta Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 200 kişilik çadır kent dün karantina altına alınmıştı. Temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanan işçilerin, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlendi. Drone ile havadan da görüntülenen işçi ailelerinin virüse aldırış etmeden yaşamlarına devam etmeleri dikkat çekti.

Öte yandan çadır kent içerisinin sağlık ve hijyen koşulları açısından yetersiz olduğu gözlenirken, çadır kent sakinleri karantina süreçlerinin daha uygun bir ortamda sağlanmasını istiyor. Bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kontrol edilen işçiler, yardım beklediklerini belirtti.

Bu arada, dün filyaslon ekibi tarafından çadır kentte yaşayanlardan alınan numuneler üzerindeki çalışmaların sürdüğü, yakın zamanda sonuçların alınacağı öğrenildi.