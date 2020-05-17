MASKESİZ SÜRÜCÜLER, POLİSE YAKALANDI BENİ AFFEDİN - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi'de farklı noktalarda yapılan denetimlerde maske takmayan sürücüler uyarıldı. Polis, maske kullanmayan iki gence idari para cezası kesmekten son anda vazgeçerek, maske hediye etti.

Sokağa çıkma yasaklarının 6. haftasında Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarında yaya ve araç denetimleri yaptı. İlçenin en işlek caddelerine kurulan polis kontrol noktalarında, araçlar durdurularak, denetim yapıldı. Denetimlerde, çoğu sürücünün maske kullanmadığı görüldü. Maskesiz sürücüler, polis tarafından uyarıldı. Maskeleri araçta bulunan sürücüler, polisin uyarısı sonrası maskelerini bulundukları yerden alarak taktı.

Denetimlerde bir aracı durduran polis, sürücü ve yanındaki kişinin maske kullanmaması üzerine, maskelerini takmaları yönünde uyarıda bulundu. Polisin maske kullanmayan gençlere idari para cezası kesileceğini söylemesi üzerine, gençlerden birisi Bu sefer bizi affedin dedi. Polis memuru salgının devam ettiğini, maske kullanımı yönünde yetkililerin sürekli uyarıda bulunduğunu söyledi. Polis, iki gence idari para cezası kesmekten son anda vazgeçerek iki adet maske hediye etti.