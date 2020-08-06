Maskesiz ticari taksiye binen yolcu ceza yemekten kurtulamadı - Son Dakika

Maskesiz ticari taksiye binen yolcu ceza yemekten kurtulamadı

Beyoğlu Sütlüce'de polis ekipleri tarafından yapılan korona virüs denetimleri kapsamında ticari takside maskesiz seyahat eden bir yolcuya ve taksi sürücüsüne ceza kesildi.

Maskesiz ticari taksiye binen yolcu ceza yemekten kurtulamadı, System.String[]

Beyoğlu Sütlüce'de polis ekipleri tarafından yapılan korona virüs denetimleri kapsamında ticari takside maskesiz seyahat eden bir yolcuya ve taksi sürücüsüne ceza kesildi. Yolcunun 'neden maskesiz çıktınız' sorusuna, "Acil pazara gitmek için çıktım. Maske almayı unuttum" demesi şaşırttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun korona virüs denetim tedbirlerinin sıklaştırılacağı açıklamasının ardından genelge ile İstanbul'da bu sabah itibariyle ekiplerin uygulamaları başladı. Beyoğlu Sütlüce'de yol üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, minibüsleri tek tek durdurarak yolcu sayılarını kontrol etti. Ekipler, uygulama kapsamında ticari taksi sürücülerinin evraklarının eksik olup olmadığını da kontrol etti. Bir ticari taksiyi durduran ekipler, ön koltukta bir yolcunun maskesiz seyahat etmesi üzerine cezai işlem uyguladı. Taksi sürücüsüne ise maskesiz yolcu taşımaktan işlem yapıldı.

Ceza yiyen kişinin, "Pazara gidecektim, evden acele çıktım. O yüzden maske takmayı unuttum. Yapacak bir şey yok" demesi ise şaşırttı.

(Murat Horoz/İHA)

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maskesiz ticari taksiye binen yolcu ceza yemekten kurtulamadı - Son Dakika
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