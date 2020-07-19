Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada - Son Dakika

Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada
Gaziosmanpaşa'da mahallede düğün eğlencesi yapan bir grup, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
Gaziosmanpaşa'da mahallede düğün eğlencesi yapan bir grup, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Yetkililer salgının yayılmaması adına düğünlerin bazı kurallar çerçevesinde yapılması kararı aldı. Gaziosmanpaşa'da kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüldü. Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:25 Kaynak: İHA
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