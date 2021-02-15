Maskesiz yakalanınca yüzünü montuyla kapattı - Son Dakika

Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı

Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

Maskesiz yakalanınca yüzünü montuyla kapattı

Mersin'de trafik ve korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde trafik ve korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Bir minibüsün ön koltuğundaki yolcunun maske yerine yüzünü montu ile kapatması dikkat çekti.

Erdemli ilçesini Karaman'ın Ayrancı ilçesi yol güzergahına bağlayan Yaylayolu üzerindeki denetimlere Erdemli Kaymakamı Avni Kula'da katıldı.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yol güzergahı üzerinde durdurulan araçlarda kimlik, ruhsat, emniyet kemerinin yanı sıra sürücü ve araçlardaki yolcuların korona tedbirlerine uyup uymadıklarını denetledi.

Denetimde yanlarında kutu ile maskesi olduğu halde maske takmayan, maske yerine yüzünü montu ile kapatmaya çalışanlar dikkat çekti. Sürücülere ve yolculara korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaymakam Avni Kula, amacın ceza yazmak olmadığını belirterek, vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmelerini istediklerini dile getirdi.

Denetimlerin polis ve jandarma ekiplerince farklı yol güzergahlarında da gerçekleştirileceği öğrenildi.