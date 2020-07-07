Maskesiz yolcu almayınca darp edilen şoförün başına 8 dikiş atıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde maskesiz oldukları için otobüse almadığı iki kişi tarafından darp edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförü Mehmet Teneke'nin başına 8 dikiş atıldı. 6 gün iş göremezlik raporu verilen Teneke, "Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek geldiler, beni darp ettiler" dedi.



Olay, 5 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Durakta bekleyen maskesiz 2 kişi, otobüs şoförü Mehmet Teneke tarafından otobüse maskesiz binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Uyarıyı dikkate almayan 2 kişi, maskesiz olarak otobüse binmek için ısrar etti. Bu sırada ikiliden biri, otobüse binip, küfrettiği Teneke'yi yumruklamaya başladı. Otobüs şoförünün darp edildiğini gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.



Mehmet Teneke'nin darp ediliği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 2 saldırganı bir süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Aldığı darbelerle başının 2 ayrı yerine 8 dikiş atılan ve 6 gün iş göremezlik raporu verilen otobüs şoförü Mehmet Teneke, "Onları maskesiz alamayacağımı söyleyince küfrederek aracın kapısına vurdular. Daha sonra otobüsün içine dalıp beni darp etti biri. Polis ve ambulans geldi. Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek, geldiler beni darp ettiler" diye konuştu. - MERSİN