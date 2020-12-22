Maskeye bağlı cilt problemlerini önlemek için uzmanından 9 öneri - Son Dakika

Maskeye bağlı cilt problemlerini önlemek için uzmanından 9 öneri

22.12.2020 09:46
Maskeye bağlı cilt problemlerini önlemek için uzmanından 9 öneri, System.String[]

Koronavirüsten korunmak amacıyla takılan maskeler ciltte egzama, akne, kuruluk, sivilcelenme, kızarıklık ve kaşıntı gibi istenmeyen sorunlara neden olduğuna dikkati çeken İ.A.Ü VM Medical Park Florya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr.

Koronavirüsten korunmak amacıyla takılan maskeler ciltte egzama, akne, kuruluk, sivilcelenme, kızarıklık ve kaşıntı gibi istenmeyen sorunlara neden olduğuna dikkati çeken İ.A.Ü VM Medical Park Florya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, "Maske takma sonrası ciltte oluşan yağlanma ve tahrişler de oluşabiliyor. Pandemi döneminde uzun süre maske takmak zorunda kalanlar için önemli uyarılarda bulunan, maske altına yapılacak makyajdan kaçınılması gerekiyor" dedi.

Uzm. Dr. Süleyman İzzet Karahan, maske kullanırken cilt problemlerinin önüne geçmek için önerilerini 9 başlıkta sıraladı.

"UYGUN TEMİZLEYİCİLERLE YÜZÜNÜZÜ TEMİZLEYİN"

"Özellikle akneye meyilli ciltlerde maske öncesi ve maske sonrası temizlik çok önemlidir. İyi bir temizlik gözeneklerin daha uzun süre açık kalmasına ve uzun süre maske kullanımına bağlı oluşabilecek cilt problemlerinin azalmasına imkan sağlar. Temizleyici seçerken cildinize uygun bir ürün tercih edin. Kuru ciltli bireylerde daha nazik temizleyiciler tercih edilirken, daha yağlı ciltli bireylerde daha güçlü temizleyiciler tercih edilmelidir."

"NEMLENDİRİCİ KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİN"

"Temizleme işleminden hemen sonra cildinize kullanacağınız uygun bir nemlendirici, kızarıklık gibi cilt problemlerinizin önüne geçebilir. Yağlı ciltlerde daha çok su bazlı, kuru ciltlerde daha çok yağ bazlı nemlendiriciler tercih edilir. Nemlendirici seçerken aldığınız ürünün 'non komedojenik' olmasına özen gösterin."

"DUDAKLARINIZI NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN"

"Maske altında dudak bölgesi de sık kuruyabilir ve bu dönemde kuruluk ortaya çıkabilir. Bu bölgeye vazelin ya da dudak bölgesi için önerilen güçlü nemlendiriciler kullanmak bu problemlerin önüne geçecektir. Dudak için kullandığınız ürünleri diğer deri kısımlarına taşırmamaya özen gösterin, bu bölge için kullanılan ürünler çevre deride akneyi arttırabilir."

"MASKE ALTINA MAKYAJ UYGULAMAYIN"

"Maske altına uygulanan makyaj ürünleri porları kapatıp, akne probleminizi arttırabilir. Zorunlu hallerde non komedojenik ürünler tercih edin."

"YENİ ÜRÜN KULLANMAYIN"

"Özellikle cildimizin hassas olduğu bu dönemde kimyasal peeling, soyucu ajanlar, tahriş edici ajanları daha önceden hiç kullanmadıysanız tercih etmeyin. Öncesinde kullanıyorsanız da kullanım sıklığınızı ve kullandığınız miktarı değiştirmeyin."

"DOĞRU MASKEYİ KULLANIN"

"Pandemi sürecinde kullandığımız maske rahat olmalı, en az iki katlı olmalı ve iç kısmı pamuklu olmalıdır. Maskede kullanılan materyalde nefes alabilir olmalıdır. Uygun olmayan dar maske tercihi özellikle kulak arkası kısımda tahrişi arttırabilir ve cilt problemlerine sebep olabilir. Polyester, naylon gibi materyallerden yapılmış maskelerin cilde temas etiği yerlerde yine tahriş gözlenebilir, akne gibi cilt problemlerini arttırabilir."

"HER 4 SAATTE BİR 15 DAKİKA MASKEYİ ÇIKARTIN"

"Ev içi, araba gibi yalnız kaldığınız durumlarda özellikle ellerinizi yıkadıktan sonra her 4 saatte bir maskenizi çıkartıp cildinizin nefes almasına izin verin."

"BEZ MASKENİZİ YIKAMAYA ÖZEN GÖSTERİN"

"Tek kullanımlık olmayan bez maskeleri her kullanımdan önce yıkamak maskenin iç yüzünde biriken ölü hücreleri ve fazla yağı temizler. Cildinize zararlı olabilecek bu maddelerin temizlenmesi, cilt problemlerinizi artırmasını engeller. Maskenizi temizlerken mutlaka sıcak su tercih edin. Hipoalerjenik deterjan kullanımına özen gösterin."

"DERMATOLOĞUNUZUN ÖNERİLERİNE UYUN"

"Herhangi bir deri probleminiz için size önerilen neyse, bunları bu süreçte de uygulamaya devam edin, tedavilerinizi aksatmayın."

Maskeye bağlı cilt problemlerini önlemek için uzmanından 9 öneri

Dermatoloji bölümü, Makyaj, Florya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel Maskeye bağlı cilt problemlerini önlemek için uzmanından 9 öneri - Son Dakika


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