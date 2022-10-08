MASKEYE DİRENEN DÖNERCİNİN 90 BİN LİRAYI BULAN CEZASI SİLİNECEK Mİ? - Son Dakika
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MASKEYE DİRENEN DÖNERCİNİN 90 BİN LİRAYI BULAN CEZASI SİLİNECEK Mİ?

08.10.2022 17:06

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba yasa tasarısıyla pandemi döneminde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik 2,7 milyar liralık cezanın tahsilinden vazgeçilmesi beklenirken gözler, Zonguldak'ta yasaklara uymadığı için 90 bin lira tutarında 40 ceza kesilen dönerci...

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba yasa tasarısıyla pandemi döneminde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik 2,7 milyar liralık cezanın tahsilinden vazgeçilmesi beklenirken gözler, Zonguldak'ta yasaklara uymadığı için 90 bin lira tutarında 40 ceza kesilen dönerci Erkan Cinbir'e (40) çevrildi. Maske takmamakta direnen Cinbir, Genelge beni bağlamaz deyip, restoranına 'Maskesiz girilebilir' yazısı asmıştı. Bu nedenle iş yeri 15 gün süreyle kapatılmıştı.

Erkan Cinbir, Çaycuma ilçesinde, pandemi sürecinden yaklaşık 6 ay önce dönerci açtı. Pandemi başlayınca kurallara uymakta direnen Cinbir'e ceza üstüne ceza kesildi. Cezalar arttıkça aile içinde huzursuzluk yaşanmaya başladığını, eşinden boşandığını anlatan Erkan Cinbir, Kesilen cezalara yaptığım itirazı mahkeme reddedince, ödememeye karar verdim. 30 Kasım 2021 tarihinde dükkanı kapattım. İnşaat işlerinde çalışmaya başladım. Biz bu yasaklara hiç inanmadık, bunların yasal olmadığını ve anayasaya aykırı olduğunu söyledik ama sesimizi duyuramadık. Bunların silinmesi, eski hayatımızı bize vereceklerini anlamına gelmez. Benim için çok da bir şey ifade etmiyor açıkçası. Benim buradaki 1,5, 2 yıllık kaybım 1,5 milyon lirayı geçiyor diye konuştu.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba yasa tasarısıyla pandemi döneminde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik 2,7 milyar liralık cezanın tahsilinden vazgeçilmesi bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Zonguldak, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MASKEYE DİRENEN DÖNERCİNİN 90 BİN LİRAYI BULAN CEZASI SİLİNECEK Mİ? - Son Dakika

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SON DAKİKA: MASKEYE DİRENEN DÖNERCİNİN 90 BİN LİRAYI BULAN CEZASI SİLİNECEK Mİ? - Son Dakika
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