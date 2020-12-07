- Maskeye Kayserili icadı - Son Dakika

- Maskeye Kayserili icadı

Technical Medical Yönetim Kurulu Başkanı Samet Adıgüzel:

"Yeni ürünümüzle maske içinde nefes almak kolaylaşacak ve yüze temas engellenecek"

KAYSERİ - Pandemi sürecinde yüz siperliği, gözlük siperlik, çenelik siperlik gibi birçok kullanım kolaylığı sağlayan ürün geliştiren Kayseri'de faaliyet gösteren Technical Medical, son olarak maske altına yerleştirilen 'Maske Aparatı' geliştirdi. Yeni ürünleri ile ilgili bilgiler veren Technical Medical Yönetim Kurulu Başkanı Samet Adıgüzel, "Yeni ürünümüzle maske içinde nefes almak kolaylaşacak ve yüze temas engellenecek" dedi.

Pandemi süreci başladıktan sonra ürün geliştirmelerine başladıklarını söyleyen Technical Medical Yönetim Kurulu Başkanı Samet Adıgüzel, "Pandemi süreci Türkiye'de yeni başladığı dönemlerde, taşın altına bizde elimizi koymak istedik. Bir haber üzerine başladık. Haber ise ülkemizde ki hastanelere koruyucu malzemelerin çok fahiş fiyatlara satıldığını duyduk. Bunun üzerine elimizde bulunan, makine, teçhizat ve teknik ekip ile bir takım işler yapmak istedik. Bununla birlikte yüz siperliği, gözlük siperlik, çenelik siperlik, maske aparatı ve şimdi de en son tasarlamış olduğumuz, ağız maske desteği aparatını ürettik. Son ürünümüz, ağız maske desteği. Ülkemizde ve dünyada pandemi süreci çok zorlu geçiyor. Bu nedenle maske takma zorunluluğu çok ciddi manada insanları rahatsız ediyor. Burada da en büyük eksiklik olarak gördüğümüz, maskeler sürekli vatandaşın ağızına yapışık kalıyor ve rahat nefes alamıyorlar. Biz bunların alternatifi olarak, maskenin altında destek aparatı dediğimiz bir ürün tasarladık. Bu ürünümüzü elastik bir malzemeden ürettik. Tamamen yumuşak bir malzeme ve dokuya hiçbir şekilde zarar vermiyor. Katlanabilir, buruşturduğunuz da eski halini alan bir ürün tasarladık. Bu ürünün vatandaşlara faydası, konuşmakta açıklık getirecek, daha rahat nefes alma gibi bir rahatlık sağlıyor ve bez maske vatandaşların ağzına temas etmiyor. Biz bu ürünü internet üzerinden, kendi mağazalarımızda ve bayilik yapmış olduğumuz yerlerden ulaşabilirler" dedi.

Adıgüzel zor geçen süreçte maske kullanımını daha kolay hale getirmek için 'Maske Aparatı' geliştirdiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pandemi süreci ülkemizde ve tüm dünyadan çok rahat bir şekilde uzaklaşır ve insanlar normal düzeyde ki yaşantılarına geri döner. Bu süreçte ki en büyük sıkıntı sağlık çalışanlarımıza oluyor, hepsine ayı ayrı teşekkür ediyorum. Pandemi süreci Türkiye'de yeni başladığı dönemlerde, taşın altına bizde elimizi koymak istedik. Bir haber üzerine başladık. Haber ise ülkemizde ki hastanelere koruyucu malzemelerin çok fahiş fiyatlara satıldığını duyduk. Bunun üzerine elimizde bulunan, makine, teçhizat ve teknik ekip ile bir takım işler yapmak istedik. Bununla birlikte yüz siperliği, gözlük siperlik, çenelik siperlik, maske aparatı ve şimdi de en son tasarlamış olduğumuz, ağız maske desteği aparatını ürettik. Son ürünümüz, ağız maske desteği. Ülkemizde ve dünyada pandemi süreci çok zorlu geçiyor. Bu nedenle maske takma zorunluluğu çok ciddi manada insanları rahatsız ediyor. Burada da en büyük eksiklik olarak gördüğümüz, maskeler sürekli vatandaşın ağızına yapışık kalıyor ve rahat nefes alamıyorlar. Biz bunların alternatifi olarak, maskenin altında destek aparatı dediğimiz bir ürün tasarladık. Bu ürünümüzü elastik bir malzemeden ürettik. Tamamen yumuşak bir malzeme ve dokuya hiçbir şekilde zarar vermiyor. Katlanabilir, buruşturduğunuz da eski halini alan bir ürün tasarladık. Bu ürünün vatandaşlara faydası, konuşmakta açıklık getirecek, daha rahat nefes alma gibi bir rahatlık sağlıyor ve bez maske vatandaşların ağzına temas etmiyor. Bu ürüne internet üzerinden, kendi mağazalarımızda ve bayilik yapmış olduğumuz yerlerden ulaşabilirler. Pandemi süreci ülkemizde ve tüm dünyadan çok rahat bir şekilde uzaklaşır ve insanlar normal düzeyde ki yaşantılarına geri döner. Bu süreçte ki en büyük sıkıntı sağlık çalışanlarımıza oluyor, hepsine ayı ayrı teşekkür ediyorum.